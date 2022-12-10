Убийцей оказался друг семьи: в Житомире лишили жизни известную кондитера

Убийца нанес 14 ножевых ранений в жизненно важные органы женщины – у убитой не было шансов выжить

Незадолго до ноябрьских обстрелов врагом Житомира в городе произошло убийство известной кондитера, владелицы кафе "Театральное" Жанны Микитюк.

Детали убийства пытались выяснить журналисты местного издания.

"Что произошло в субботу 14 ноября в уютной квартирке на ул. Кибальчича? Камеры видеонаблюдения на лестничной площадке зафиксировали, как из квартиры выскочил человек с окровавленным ножом в руке. Кто он? Что вообще могло произойти?" – говорится в статье.

По словам дочери убитой, ее маму убил друг семьи – человек, с которым они дружили более сорока лет. Это был вполне нормальный приятный в общении человек.

По словам Ольги, в субботу, 14 ноября, ее мама устроила девичник по случаю своего 66-го дня рождения. Когда все расходились, зашел "буквально на минутку" Александр — который и оказался убийцей. Он принес коробку конфет и что-то из спиртного.

Когда в квартире оставались только Жанна и ее подруга, оставшаяся помочь убирать со стола, Александр заявил, что никак не может найти свою барсетку.

Подруга ушла на кухню посмотреть – нет ли барсетки там — а когда вернулась, то увидела страшную картину: Жанна Микитюк была изрезана ножом, а комната — залита кровью.

"Ты тоже, с*ка, жить хочешь?" – закричал убийца и набросился с ножом на женщину. Он выбил ей глаз рукояткой ножа и нанес несколько ранений, пробив череп.

Завершить злобный замысел ему помешал шум в подъезде – оказалось, что, почуяв недоброе, дочь убитой позвонила соседке матери, и та вызвала полицию.

Убийца выскочил с ножом из квартиры, но там уже были правоохранители.

Как впоследствии оказалось, убийца нанес Жанне Микитюк 14 ножевых ранений, почти все – в жизненно важные органы. У женщины не было шансов выжить.

Жанна Микитюк

Что побудило Александра убить вдову своего друга молодости – загадка. Родственники убитой считают, что в человека "вселился бес", и он в один миг превратился из приятного и вежливого человека в чудовище.

В то же время психиатры отвергают версию с шизофренией, считая более вероятными возрастные изменения в сосудах или онкологию.

Как бы там ни было, все вышел изложенное – всего лишь версия родственников убитой, а что в действительности произошло в тот злополучный вечер в квартире, помогут узнать следствие и экспертиза.

Ранее сообщалось о не менее печальном случае, который произошел с украинкой в Польше: ее зарезал бывший партнер, котором она озвучила желание расторгнуть отношения.