Позичив рушницю, щоб убити лисицю, а застрелив падчерку: на Волині судять пенсіонера-вбивцю

Чоловік стверджує, що натиснув курок з необережності

У Волинській області, де наприкінці осені чоловік застрелив двох людей, а потім наклав на себе руки, суд розглядає ще одну справу, пов’язану з вогнепальною зброєю.

Про нього розповідається у сюжеті місцевого телеканалу.

За інформацією журналістів, трагедія сталася в серпні: чоловік позичив у падчерки рушницю, щоб убити лисицю, яка нагодилася красти в нього курей, але замість неї загинула падчерка.

Пенсіонер уже вдівець, і коли до нього прийшла падчерка з чоловіком, зрадів їхньому приходу. Запропонував випити по склянці вина. Під час застілля жінка розповіла, що прийшла забрати рушницю, яку вітчим раніше позичав у неї.

"Брав її, бо лисиця крала у мене кури. Було дванадцять, а залишилося три курочки. Хотів пристрелити лисицю, але вона не прийшла ", — розповідає чоловік, який начеб то мимоволі став м убивцею.

В той же день, ймовірно, забувши, що рушниця заряджена, він не проявив необхідної обережності і в результаті вистрілив у падчерку.

"Хотів розрядити рушницю, але... натиснув на курок. Все сталося з необережності. Мені самому недобре. Реальний тюремний термін для мене нічого не змінить, я пенсіонер. Мені залишилося лише трохи жити. Я ніколи не притягувався до кримінальної відповідальності", — наводяться його слова. у телесюжеті.

Усвідомивши тяжкість скоєного вчинку, чоловік відразу ж після вбивства викликав швидку машину, але 29-річна жінка померла дорогою до лікарні.

У результаті Турійський райсуд визнав пенсіонера винним у вбивстві з необережності, звільнивши, щоправда, від ув’язнення, яке замінив роком випробувального терміну.

Прокурори з таким рішенням не згодні і просять ухвалити новий вирок, згідно з яким визнати підсудного винним у скоєнні кримінального правопорушення та призначити йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

У свою чергу адвокат підсудного намагається звернути увагу на той факт, що після пострілу та поранення падчериці його підзахисний одразу викликав карету швидкої допомоги, показавши своїми діями, що визнає провину та намагається допомогти потерпілій.

Чи виправлять пенсіонера за ґрати, поки незрозуміло: колегія апеляційного суду повернула справу на повторний розгляд.

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