Подвійне вбивство на Волині: чоловік застрелив двох людей, а потім наклав на себе руки

Ще одного потерпілого госпіталізовано з важким пораненням

У постраждалій кілька днів тому від атаки окупантів Волинської області сталася ще одна, не менш сумна подія: мешканець Ковеля позбавив життя двох своїх земляків.

Про інцидент повідомили в обласному секторі комунікації Нацполіції.

"До Ковельського відділу поліції надійшло повідомлення про умисне вбивство. На місці працює поліція. Вирішується питання відкриття за цим фактом кримінального провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу ", — сказано в повідомленні правоохоронців.

З опублікованої поліцейськими інформації випливає, що в будинку на вулиці Володимирській у Ковелі 46-річний місцевий житель під час конфлікту застрелив із зареєстрованої мисливської зброї двох ковельчан, 51 та 25 років, після чого наклав на себе руки.

Ще одного постраждалого, 43-річного чоловіка, з вогнепальним пораненням було доставлено до лікарні. Іншими словами, жертв стрілянини могло бути більше.

Наразі на місці трагедії працює поліція. Правоохоронці з’ясовують усі обставини інциденту. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу. Йдеться про умисне вбивство двох або більше людей.

Нагадаємо, що раніше не менш моторошне вбивство сталося у столичному регіоні: під Києвом чоловік позбавив життя людину і тяжко поранив її товариша.