Одолжил ружье, чтобы убить лису, а застрелил падчерицу: на Волыни судят пенсионера-убийцу

Мужчина утверждает, что нажал курок по неосторожности

В Волынской области, где в конце осени мужчина застрелил двух человек, а затем покончил с собой, суд рассматривает еще одно дело, связанное с огнестрельным оружием.

О нем рассказывается в сюжете местного телеканала.

Согласно информации журналистов, трагедия произошла в августе: мужчина одолжил у падчерицы ружье, чтобы убить лису, которая повадилась воровать у него кур, но вместо нее погибла падчерица.

Пенсионер уже вдовец, и когда к нему пришла падчерица с мужем, обрадовался их приходу. Предложил выпить по стакану вина. Во время застолья женщина рассказала, что пришла забрать ружье, которое отчим ранее одалживал у нее.

"Брал его, потому что лиса воровала у меня куры. Было двенадцать, а осталось три курочки. Хотел пристрелить лису, но она не пришла", — рассказывает человек, ставшим невольным убийцей.

Вероятно, забыв, что ружье заряжено, мужчина не проявил необходимой осторожности, и в результате выстрелил в падчерицу.

"Хотел разрядить ружье, но … нажал на курок. Все произошло по неосторожности. Мне самому нехорошо. Реальный срок для меня ничего не изменит, я пенсионер. Мне осталось только немного жить. Я никогда не привлекался к уголовной ответственности", — приводятся его слова в телесюжете.

Осознав тяжесть совершенного поступка, мужчина сразу же после убийства вызвал машину скорой, но 29-летняя женщина умерла по дороге в больницу.

В итоге Турийский райсуд признал пенсионера виновным в убийстве по неосторожности, освободив, правда, от тюремного заключения, которое заменил годом испытательного срока.

Прокуроры с таким решением не согласны и просят принять новый приговор, согласно которому признать подсудимого виновным в совершении уголовного правонарушения и назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

В свою очередь, адвокат подсудимого пытается обратить внимание на тот факт, что после выстрела и ранения падчерицы его подзащитный сразу вызвал карету скорой помощи, показав своими действиями, что признает вину и пытается помочь потерпевшей.

Оправят ли пенсионера за решетку, пока непонятно — коллегия апелляционного суда вернула дело на повторное рассмотрение.

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