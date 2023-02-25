Вбили через трактор: під Вінницею позбавили життя одесита, який продавав сільгосптехніку

Покупець виявився нечесною на руку людиною і вирішив заволодіти товаром "безкоштовно"

У Вінницькій області сталося вбивство, виконавець якого намагався заволодіти чужим майном, позбавивши життя його законного власника.

Про деталі злочину розповіли у Вінницькій обласній прокуратурі.

Повідомляється, що місцевий мешканець вирішив купити у 35-річного одесита мінітрактор на умовах доставки сільгосптехніки до Вінницької області.

Продавець погодився привезти трактор під Вінницю і прибув за вказаною адресою на вантажному автомобілі із закріпленими на лафеті двома тракторами, один з яких призначався покупцю.

Але під час зустрічі власника товару та покупця у останнього виник злочинний задум "заощадити" приготовлені для операції гроші, та ще й стати власником одразу двох тракторів. Реалізуючи задумане, він вистрілив продавцю в голову з пістолета (благо, справа відбувалася в безлюдному місці на трасі за містом), від чого одесит помер на місці.

Далі зловмисник відігнав вантажівку вбитого бізнесмена з місця злочину, залишивши один із тракторів собі, а другий — своєму знайомому. Сам автомобіль жертви вбивця вирішив спалити на узбіччі траси, щоб приховати сліди злочину.

Але вже наступного дня вбивцю було затримано співробітниками поліції, а ще через деякий час йому повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства, розбою та незаконного заволодіння транспортним засобом.

У разі доведення винності підозрюваного у судовому порядку йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, що на початку року жертвою здирників став бізнесмен із Харкова – його грошима вирішили скористатися знайомі.