Смерть из-за трактора: под Винницей убили одессита, продававшего сельхозтехнику

Покупатель оказался нечестным на руку человеком и решил завладеть товаром "бесплатно"

В Винницкой области произошло убийство, исполнитель которого пытался завладеть чужим имуществом, лишив жизни его законного владельца.

О деталях злодеяния рассказали в Винницкой областной прокуратуре.

Сообщается, что местный житель решил купить у 35-летнего одессита минитрактор на условиях доставки сельхозтехники в Винницкую область.

Продавец согласился привезти трактор под Винницу и прибыл по указанному ему адресу на грузовом автомобиле с закрепленными на лафете двумя тракторами, один из которых предназначался покупателю.

Но во время встречи владельца товара и покупателя у последнего возник преступный замысел "сэкономить" приготовленные для сделки деньги, да еще и стать владельцем сразу двух тракторов. Реализуя задуманное, он выстрелил продавцу в голову из пистолета (благо, дело происходило в безлюдном месте на трассе за городом), от чего одессит скончался на месте.

Далее злоумышленник отогнал грузовик убитого бизнесмена с места преступления, оставив один из тракторов себе, а второй — своему знакомому. Сам же автомобиль жертвы убийца решил сжечь на обочине трассы, чтобы скрыть следы преступления.

Но уже на следующий день предполагаемый убийца был задержан сотрудниками полиции, а еще через некоторое время ему сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства, разбоя и незаконного завладения транспортным средством.

В случае доказывания виновности подозреваемого в судебном порядке ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, что в начале года жертвой вымогателей стал бизнесмен из Харькова – его деньгами решили воспользоваться знакомые.