Заманили на склад і забили до смерті: підприємець не зміг віддати борг і вирішив убити кредитора

Людське життя оцінили у 20 тисяч доларів

У Чернівецькій області судитимуть чоловіка, який, подібно до підприємця з-під Києва, не зміг віддати борг і вирішив позбавити життя кредитора.

Про деталі справи розповіли у Чернівецькій обласній прокуратурі.

За даними слідства, 51-річний бізнесмен із Чернівців організував умисне вбивство свого знайомого, якому заборгував значну суму коштів. До скоєння злочину він залучив двох своїх знайомих.

Встановлено, що у 2020 році чоловік взяв у борг у свого знайомого близько 20 тисяч доларів і зобов’язався повернути їх до кінця 2021 року. Своїх зобов’язань він не виконав і вирішив замість повернення грошей позбутися кредитора.

У травні 2022 року зловмисник разом із двома спільниками виманили потерпілого на зустріч до одного зі складських приміщень на території села Молодя Чернівецького району. Там вони почали з особливою жорстокістю завдавати кредитору тілесних ушкоджень, від яких він помер.

Переконавшись, що бізнесмен не дихає, нападники заволоділи його документами, особистими речами та коштами у сумі 10 тисяч гривень, а щоб замести сліди злочину, помістили тіло вбитого в його автомобіль і скинули в яр.

"Завдяки скоординованій роботі правоохоронців, злочин було розкрито протягом доби. Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання організатора вбивства виявлено та вилучено саморобну вогнепальну зброю та патрони", — сказано в повідомленні прокуратури.

Раніше повідомлялося про "підприємницю" з Черкас, яка вирішила для заробітку використовувати рідну дочку, та залучала її до зйомок порно-роликів.