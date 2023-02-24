Заманили на склад и забили до смерти: предприниматель не смог отдать долг, и решил убить кредитора

Человеческую жизнь оценили в 20 тысяч долларов

В Черновицкой области будут судить мужчину, который, подобно предпринимателю из-под Киева, вместо того, чтобы отдать долг, решил расправиться с кредитором.

О деталях дела рассказали в Черновицкой областной прокуратуре.

По данным следствия, 51-летний бизнесмен из Черновцов организовал умышленное убийство своего знакомого, которому задолжал значительную сумму средств. К совершению преступления он привлек двух своих знакомых.

Установлено, что в 2020 году мужчина взял в долг у своего знакомого около 20 тысяч долларов и обязался вернуть их к концу 2021 года. Своих обязательств он не выполнил и решил вместо возврата денег избавиться от кредитора.

В мае 2022 года злоумышленник вместе с двумя подельниками выманили потерпевшего на встречу в одно из складских помещений на территории села Молодея Черновицкого района. Там они начали с особой жестокостью наносить кредитору телесные повреждения, которые оказались несовместимыми с жизнью.

Убедившись, что бизнесмен умер, нападавшие завладели его документами, личными вещами и денежными средствами в сумме 10 тысяч гривен, а чтобы замести следы след преступления, поместили тело убитого в его автомобиль и сбросили в овраг.

"Благодаря скоординированной работе правоохранителей, преступление было раскрыто в течение суток. Во время санкционированного обыска по месту жительства организатора убийства обнаружено и изъято самодельное огнестрельное оружие и патроны", — сказано в сообщении прокуратуры.

Ранее сообщалось о "предпринимательнице" из Черкасс, которая решила для заработка использовать родную дочь, и привлекала ее к съемкам порно-роликов.