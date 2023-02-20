Хотіла нажитися на сексуальній експлуатації дитини: у Черкасах мати знімала порно із власною дочкою

Жінка не соромилася "здавати в експлуатацію" неповнолітню дівчинку іншим людям

У Черкаській області, де нещодавно племінник позбавив життя рідну тітку через її авто та гроші, стався ще один випадок, коли спроба підзаробити затьмарює людині розум і всі інші думки та почуття.

Про інцидент розповіли в Офісі генерального прокурора.

Згідно з інформацією правоохоронців, одна з місцевих мешканок брала участь у розбещенні власної доньки та навіть знімала за її участю ролики порнографічного змісту.

Створений таким чином ганебний контент вона збувала через мережу.

"Відомо, що з 2019 року мати розбещувала власну малолітню доньку. Зокрема, вона змушувала її до участі у створенні дитячої порнографії. Надалі збувала виготовлені матеріали за гроші", — йдеться у повідомленні правоохоронців.

Більше того: на суді було доведено, що засуджена неодноразово передавала дочку для створення порнографічного контенту сторонньому дорослому чоловікові.

У результаті суд призначив жінці покарання у вигляді 8 років ув’язнення.

Крім того, на підставі вироку суду відомості про горе-матір буде внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевих свобод малолітніх осіб.

Раніше повідомлялося про те, що на Київщині дитячий фотограф, користуючись довірою вихователів, знімав порно з дітьми. Від дій зловмисника постраждали 43 дитини.