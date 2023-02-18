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Бив рукояткою пістолета по голові: під Черкасами племінник позбавив життя тітку через її гроші та авто

Автор
Валерій Лобовко Валерій Лобовко
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Підозрюваний під час допиту Новина оновлена 18 лютого 2023, 00:56
Підозрюваний під час допиту

Здійснивши вбивство, зловмисник розважався з спільниками на орендованій квартирі.

На Черкащині, де у листопаді минулого року поліцейський задушив дружину, днями сталося ще одне вбивство, і знову підозрюваним виявився родич жертви.

Про деталі злочину повідомили у обласному відділенні Нацполіції.

Зазначається, що 10 лютого у селі Гельмязів Золотоніського району було виявлено тіло 38-річної жінки у коридорі її власного будинку.

"Двері замкнені на замок. Стіни та підлога в крові. З двору зник автомобіль. Подруга проживала одна, бо чоловік та син на заробітках за кордоном", — наводять правоохоронці слова жінки, яка повідомила про вбивство.

Отримавши її заяву, поліцейські створили слідчо-оперативну групу, яка розпочала вивчення обставин справи.

Зокрема, було встановлено, що жертву позбавили життя із застосуванням твердого тупого предмета (як виявилося пізніше – її вдарили кілька разів по голові ручкою пістолета).

Також стало відомо, що напередодні до вбитої приїжджав племінник, який знав, що у будинку зберігається значна сума коштів в іноземній валюті — жінка збиралася виїхати за кордон, де мешкали її син із чоловіком.

Дані про автомобіль Volkswagen Tiguan, що зник з двору, були передані в базу пошуку викрадених засобів пересування. І цей крок незабаром дав результат: під час перегляду відеозаписів з камер авто виявили у місті Золотоноша.

Незабаром було встановлено, що сам племінник убитої перебував у Черкасах, де розважався із друзями на орендованій квартирі.

Зловмисника затримали спецназівці батальйону поліції особливого призначення. У нього виявили та вилучили кошти у сумі 6 513 доларів США та 62 600 гривень, які, ймовірно, належали потерпілій.

Також підозрюваний зізнався у тому, що саме він убив родичку.

Наразі молодик перебуває в СІЗО, йому повідомили про підозру у скоєнні кримінального злочину. Також поліцейськими відкрито кримінальні провадження за статтями про умисне вбивство та незаконне заволодіння транспортним засобом.

Якщо суд визнає 29-річного підозрюваного винним, то йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося про інше вбивство, скоєне родичами жертви: під Одесою жінка позбавила життя рідну матір жорстоким чином.

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#Черкаська область #Вбивство #Вбивця #Племінник