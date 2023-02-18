Бил рукояткой пистолета по голове: под Черкассами племянник лишил жизни тетю из-за ее денег и авто
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Совершив убийство, злоумышленник развлекался с подельниками на съемной квартире
В Черкасской области, где в ноябре прошлого года полицейский задушил жену, на днях произошло еще одно убийство, и снова подозреваемым оказался родственник жертвы.
О деталях преступления сообщили в областном отделении Нацполиции.
Отмечается, что 10 февраля в селе Гельмязов Золотоношского района было обнаружено тело 38-летней женщины в коридоре ее собственного дома.
"Дверь заперта на замок. Стены и полы в крови. Со двора исчез автомобиль. Подруга проживала одна, потому что муж и сын на заработках за границей", — приводят правоохранители словам женщины, которая сообщила об убийстве.
Получив ее заявление, полицейские создали следственно-оперативную группу, которая приступила к изучению обстоятельств дела.
В частности, было установлено, что жертва была лишена жизни с применением твердого тупого предмета (как оказалось позже – ее ударили несколько раз по голове рукояткой пистолета).
Также стало известно, что накануне к убитой приезжал племянник, который знал, что в доме хранится значительная сумма средств в иностранной валюте — женщина собиралась уехать за границу, где проживали ее сын с мужем.
Данные об исчезнувшем со двора автомобиле Volkswagen Tiguan были переданы в базу поиска угнанных средств передвижения. И данный шаг вскоре дал результат: во время просмотра видеозаписей с камер он был обнаружен в городе Золотоноша.
Вскоре было установлено, что племянник убитой находился в Черкассах, где развлекался с друзьями на съемной квартире.
Злоумышленника задержали спецназовцы батальона полиции особого назначения. У него обнаружили и изъяли денежные средства в сумме 6 513 долларов США и 62 600 гривен, которые, вероятно, принадлежали потерпевшей.
Также подозреваемый признался в том, что именно он убил родственницу.
В настоящее время молодой человек находится в СИЗО, ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления. Также полицейскими открыты уголовные производства по статьям об умышленном убийстве и незаконном завладении транспортным средством.
Если суд признает 29-летнего подозреваемого виновным, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Ранее сообщалось о другом убийстве, которое было совершено родственниками жертвы: под Одессой женщина лишила жизни родную мать жестоким образом.