Бил рукояткой пистолета по голове: под Черкассами племянник лишил жизни тетю из-за ее денег и авто

Совершив убийство, злоумышленник развлекался с подельниками на съемной квартире

В Черкасской области, где в ноябре прошлого года полицейский задушил жену, на днях произошло еще одно убийство, и снова подозреваемым оказался родственник жертвы.

О деталях преступления сообщили в областном отделении Нацполиции.

Отмечается, что 10 февраля в селе Гельмязов Золотоношского района было обнаружено тело 38-летней женщины в коридоре ее собственного дома.

"Дверь заперта на замок. Стены и полы в крови. Со двора исчез автомобиль. Подруга проживала одна, потому что муж и сын на заработках за границей", — приводят правоохранители словам женщины, которая сообщила об убийстве.

Получив ее заявление, полицейские создали следственно-оперативную группу, которая приступила к изучению обстоятельств дела.

В частности, было установлено, что жертва была лишена жизни с применением твердого тупого предмета (как оказалось позже – ее ударили несколько раз по голове рукояткой пистолета).

Также стало известно, что накануне к убитой приезжал племянник, который знал, что в доме хранится значительная сумма средств в иностранной валюте — женщина собиралась уехать за границу, где проживали ее сын с мужем.

Данные об исчезнувшем со двора автомобиле Volkswagen Tiguan были переданы в базу поиска угнанных средств передвижения. И данный шаг вскоре дал результат: во время просмотра видеозаписей с камер он был обнаружен в городе Золотоноша.

Вскоре было установлено, что племянник убитой находился в Черкассах, где развлекался с друзьями на съемной квартире.

Злоумышленника задержали спецназовцы батальона полиции особого назначения. У него обнаружили и изъяли денежные средства в сумме 6 513 долларов США и 62 600 гривен, которые, вероятно, принадлежали потерпевшей.

Также подозреваемый признался в том, что именно он убил родственницу.

В настоящее время молодой человек находится в СИЗО, ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления. Также полицейскими открыты уголовные производства по статьям об умышленном убийстве и незаконном завладении транспортным средством.

Если суд признает 29-летнего подозреваемого виновным, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось о другом убийстве, которое было совершено родственниками жертвы: под Одессой женщина лишила жизни родную мать жестоким образом.