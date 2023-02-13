Намагалася отруїти і била кочергою по голові: під Одесою жінка позбавила життя рідну матір

Здійснивши злочин, жінка намагалася представити все як нещасний випадок.

В Одеській області, яка постійно вічуває проблеми з електропостачанням, в місті Подільськ сталася трагедія: 38-річна жінка вбила рідну матір.

Про інцидент розповіли у обласному відділенні Нацполіції.

За інформацією правоохоронців, до них кілька днів тому звернулася 38-річна місцева мешканка, яка повідомила про те, що повернувшись додому, знайшла мертвою свою стару матір, з якою проживала разом.

При цьому, говорячи про покійну, жінка нервувала, що викликало підозру у поліцейських. До того ж, вони з’ясували, що в сім’ї часто траплялися конфлікти.

"Нарешті жінка зізналася: останнім часом мати дратувала і виводила її з себе поведінкою, тому вона вирішила її отруїти, розчинивши велику кількість таблеток у їжі. Коли бабуся заснула, зловмисниця, щоб довести задумане до кінця, почала душити її рушником. Мати, прокинувшись, стала чинити опір дочці, і та побила її кочергою по голові", — йдеться у повідомленні.

Переконавшись, що потерпіла не подає ознак життя, жінка закрила будинок і пішла гуляти містом, а за кілька годин повернулася і зателефонувала до поліції.

За попереднім висновком судово-медичного експерта, смерть 67-річної жінки настала внаслідок черепно-мозкової травми. Зловмисницю помістили під варту. Їй повідомили про підозру у умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Раніше повідомлялося про інший трагічний випадок під Одесою: негідник проник у будинок вчительки-пенсіонерки та вбив її монтировкою.