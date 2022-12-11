Смерть вчительки: під Одесою домушник вдерся до будинку і вбив монтировкою господиню

Жінка намагалася втекти від злодія-вбивці, але він наздогнав її і завдав кількох черепно-мозкових травм.

На Одещині, де в листопаді зарізали чоловіка, який повертався пізно ввечері з роботи, сталася ще одна подія, яка показує, що поки що навіть стіни власного будинку не можуть захистити українців від свавілля кримінальних елементів.

Про сумний інцидент розповідає місцеве інформагентство із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

За інформацією журналістів, днями приблизно о 9 годині вечора в селі Павлівка Болградського району сталося жорстоке вбивство вчительки, яку позбавив життя злодій-домушник.

Злодій – імовірно, 26-річний безробітний мешканець села – спочатку проникнув у літню кухню, де вгамував почуття голоду.

Так як у житлі не горіло світло, він, певно, вирішив, що господарів немає вдома і можна поживити їх добром. Вхідні двері були зачинені, тому зловмисник зламав монтировкою вікно і заліз усередину. Господиня, яка відпочивала в іншій кімнаті, почула гуркіт і прибігла з’ясувати його причину.

Ймовірно, вона впізнала злодія, неодноразово судимого чоловіка, тому кинулася геть від нього до вхідних дверей. Грабіжник побіг слідом за своєю жертвою, завдаючи ударів монтировкою. Так як вхідні двері були замкнені, саме там вбивця і добив нещасну жінку.

Згодом було встановлено, що причиною смерті жінки стали кілька тяжких черепно-мозкових травм.

На місце злочину викликали слідчо-оперативну групу та бригаду швидкої допомоги. На жаль, злодія правоохоронцям затримати не вдалося.

За словами мешканців села, які побували на місці злочину, сліди крові є майже по всьому будинку.

Раніше розповідалося про ще одне вбивство на Одещині: чоловік зарубав сокирою сусіда та "сховав" його тіло у своєму будинку.