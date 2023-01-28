Жестокое убийство под Киевом: сын нанес родному отцу пять ударов ножом

От полученных ранений 52-летний мужчина скончался на месте

В столичном регионе, где в декабре сын после партии в шахматы зарезал отца, жуткая история расправы над близким человеком повторилась, на этот раз в поселке Калита Броварского района.

О страшном происшествии в своем Telegram-канале рассказал глава полиции Киевской области Андрей Небытов (видео 18+).

"Пять ударов ножом нанес сын отцу из-за бытового конфликта. … Убийство произошло в поселке Калита Броварского района. От полученных ранений 52-летний мужчина скончался на месте", – написал Небытов.

26-летнего злоумышленника, по информации Небытова, задержали, и сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Ему сообщили о подозрении по факту умышленного убийства [ч.1 ст. 115 УК]. Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В дальнейшем отцеубийце грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о том, что под Черкассами мужчина забил до смерти отца молотком.