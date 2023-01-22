Убил папу молотком: под Черкассами мужчина забил до смерти родного человека

Совершив убийство, злоумышленник пытался скрыться от правосудия

В Черкасской области, где ранее полицейского обвиняли в жестоком убийстве жены, произошел конфликт между отцом и его 33-летним сыном, в ходе которого более молодой человек применил силу, отправив родителя на тот свет.

Об инциденте рассказали в Смелянской окружной прокуратуре.

"Прокурором в суде доказано, что обвиняемый во время ссоры со своим отцом нанес несколько ударов молотком по голове потерпевшему, от которых последний скончался. После чего подозреваемый с места совершения преступления скрылся и скрывался от правоохранительных органов", — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что приговором Смелянского горрайонного суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины и ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы.

В настоящее время судом обвиняемому оставлена мера пресечения в виде содержания под стражей до вступления приговора в законную силу.

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