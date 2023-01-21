Зарізав дружину, поранив її друга і намагався стрибнути з 8 поверху: у Хмельницькому засудили чоловіка-ревнивця

Правоохоронцям вдалося відмовити чоловіка від вчинення суїциду, і тепер він вирушить до в’язниці

У Хмельницькій області, де раніше жінка позбавила життя свекруху шваброю, суд виніс вирок у ще одній справі, де фігурувало вбивство.

Про це повідомили у обласному відділенні Нацполіції.

Правоохоронці нагадали, що 7 березня 2020 року близько 14.30 на лінію "102" надійшло одразу кілька дзвінків від мешканців одного з будинків на вулиці Шевченка обласного центру.

Люди повідомляли, що в під’їзді сталося вбивство, а також чоловік, який вчинив його, намагається стрибнути з вікна на 8-му поверсі.

Прибувши на місце події, поліцейські з’ясували, що в одній із квартир багатоповерхівки розігралася справжня трагедія: місцевий житель через ревнощі вбив ножем дружину і поранив її знайомого. Усвідомивши невідворотність покарання за свій вчинок, зловмисник вирішив накласти на себе руки, зістрибнувши на землю з вікна на величезній висоті. З цією метою він виліз на підвіконня і озвучив намір стрибнути вниз і розбитися.

Поліцейські близько четвертої години вели переговори з чоловіком, який до того ж був озброєний величезним ножем. Зрештою потенційного самогубця вдалося зняти з підвіконня неушкодженим.

З тих пір, поки йшло розслідування інциденту, зловмисник перебував під вартою.

І ось, нарешті, 19 січня 2023 року Хмельницький міськрайонний суд завершив розгляд матеріалів кримінального провадження та визнав 46-річного хмельничанина винним у скоєнні умисного вбивства та замаху на вбивство, і засудив його до 14 років ув’язнення.

Раніше повідомлялося про те, що під Харковом чоловік позбавив життя рідну матір.