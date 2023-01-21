Зарезал жену, ранил ее друга и пытался прыгнуть с 8 этажа: в Хмельницком осудили мужчину-ревнивца

Правоохранителям удалось отговорить мужчину от совершение суицида, и теперь он отправится в тюрьму

В Хмельницкой области, где ранее женщина лишила жизни свекровь шваброй, суд вынес приговор по еще одному делу, в котором речь шла об убийстве.

Об этом сообщили в областном отделении Нацполиции.

Правоохранители напомнили, что 7 марта 2020 года около 14.30 на линию "102" поступило сразу несколько звонков от жителей одного из домов по улице Шевченко областного центра.

Люди сообщали, что в подъезде произошло убийство, а также что совершивший его мужчина пытается прыгнуть с окна на 8-м этаже.

Прибыв на место происшествия, полицейские выяснили, что в одной из квартир многоэтажки разыгралась настоящая трагедия: местный житель на почве ревности убил ножом жену и ранил ее знакомого. Осознав неотвратимость наказания за свой поступок, злоумышленник решил покончить жизнь самоубийством, спрыгнув на землю из окна на огромной высоте. С этой целью он вылез на подоконник и озвучил намерение прыгнуть вниз и разбиться.

Полицейские около четырех часов вели переговоры с мужчиной, который, к тому же, был вооружен огромным ножом. В конце концов потенциального самоубийцу удалось снять с подоконника невредимым.

С тех все время, пока шло расследование инцидента, злоумышленник находился под стражей.

И вот, наконец, 19 января 2023 года Хмельницкий горрайонный суд завершил рассмотрение материалов уголовного производства и признал 46-летнего хмельничанина виновным в совершении умышленного убийства и покушении на убийство, и приговорил его к 14 годам заключения.

Ранее сообщалось о том, что под Харьковом мужчина лишил жизни родную мать.