Вбивцею виявився друг сім’ї: у Житомирі позбавили життя відому кондитершу

Вбивця завдав 14 ножових поранень у життєво важливі органи жінки – у вбитої не було шансів вижити

Незадовго до листопадового обстрілу ворогом Житомира у місті сталося вбивство відомої кондитерші, власниці кафе "Театральне" Жанни Микитюк.

Деталі вбивства намагалися з’ясувати журналісти місцевого видання.

"Що сталося в суботу 14 листопада у затишній квартирці на вул. Кібальчича? Камери відеоспостереження на сходовому майданчику зафіксували, як із квартири вискочила людина із закривавленим ножем у руці. Хто він? Що взагалі могло статися?" – йдеться у статті.

За словами дочки вбитої, її маму вбив друг сім’ї – чоловік, з яким вони товаришували понад сорок років. Це була цілком нормальна приємна у спілкуванні людина.

За словами Ольги, у суботу, 14 листопада, її мама влаштувала дівич-вечір з нагоди свого 66-го дня народження. Коли всі розходилися, зайшов "буквально на хвилинку" Олександр, який і виявився вбивцею. Він приніс коробку цукерок і щось із спиртного.

Коли в квартирі залишалися лише Жанна та її подруга, яка залишилася допомогти прибирати зі столу, Олександр заявив, що ніяк не може знайти свою барсетку.

Подруга пішла на кухню подивитися – чи немає барсетки там, а коли повернулася, то побачила страшну картину: Жанна Микитюк була порізана ножем, а кімната залита кров’ю.

"Ти теж, с*ка, жити хочеш? " — закричав убивця і накинувся з ножем на жінку. Він вибив їй око рукояткою ножа і завдав кілька поранень, пробивши череп.

Завершити злий задум йому завадив шум у під’їзді — виявилося, що, відчувши недобре, дочка вбитої зателефонувала сусідці матері, і та викликала поліцію.

Тому коли вбивця вискочив із ножем із квартири, в коридорі вже були правоохоронці.

Як згодом виявилося, вбивця завдав Жанні Микитюк 14 ножових поранень, майже всі – у життєво важливі органи. Жінка не мала шансів на те, щоб вижити.

Жанна Микитюк

Що спонукало Олександра вбити вдову свого друга молодості – загадка. Родичі вбитої вважають, що в чоловіка "селився біс", і він в одну мить перетворився з приємної та ввічливої людини на чудовисько.

У той самий час психіатри відкидають версію про шизофренію, вважаючи найімовірнішими вікові зміни у судинах чи онкологію.

Як би там не було, все вище викладене – лише версія родичів убитої, а що насправді сталося того злощасного вечора у квартирі, допоможуть дізнатися слідство та експертиза.

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