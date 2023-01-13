Убил мать "по ее же просьбе": под Житомиром мужчина лишил жизни родного человека

Суд расценил доводы убийцы как попытку оправдать себя

В Житомирской области, где осенью друг семьи убил известную кондитершу, на днях суд вынес обвинительный приговор мужчине, который лишил жизни собственную мать.

Об этом сообщили в областной прокуратуре.

"При поддержке публичного обвинения прокуроров Попелнянского отдела Коростышевской окружной прокуратуры вынесен приговор местному жителю, совершившему умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 УК Украины) ", — говорится в сообщении.

Правоохранители отмечают, что 80-летняя женщина чувствовала себя полностью беспомощной, и даже не могла самостоятельно передвигаться. За ней ухаживал родной сын. В один из дней, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, он отнес мать к реке, которая протекает возле их дома, и бросил в воду. В результате его действий женщина, по мнению экспертов, утонула.

В суде мужчина не признавал свою вину, выдвигая собственную версию событий, согласно которой мать сама просила убить ее из-за невозможности обслуживать себя самостоятельно, а также из-за острых болей, которые постоянно испытывала.

Коллегия судей, изучив предоставленные прокурором доказательства, пришла к выводу о вине мужчины в умышленном убийстве, он приговорен к 10 годам лишения свободы.

Напомним, что ранее в Тернополе был осужден мужчина, который насиловал родную мать.