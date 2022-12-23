Убил, расчленил и выкинул на помойку: в Киеве боксер из Горловки лишил жизни местного жителя

Бывший спортсмен был намерен "пожить в квартире" убитого им человека

В столице, где даже партия в шахматы может стоить жизни человеку, произошло убийство на бульваре Дружбы народов.

О происшествии сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Согласно сообщению правоохранителей, в ноябре прошлого года в одной из квартир на бульваре Дружбы Народов возник конфликт между хозяином, местным жителем, и арендатором, бывшим боксером из Горловки Донецкой области.

В ходе состоявшихся "разборок" экс-спортсмен нанес удар в голову хозяину квартиры, от которого тот скончался.

После убийства злоумышленник еще два дня проживал в квартире, где находилось тело потерпевшего, а затем решил избавиться от него путем расчленения. Остатки тела мужчина упаковал в заранее заготовленные мешки, вынес на помойку, а помещение тщательно вымыл с применением сильнодействующего моющего раствора.

По данным следствия, подозреваемый планировал еще некоторое время пожить в квартире убитого мужчины, сообщив его родственникам, что пострадавший в состоянии алкогольного опьянения ушел в неизвестном направлении и не вернулся.

Идентифицировать личность потерпевшего удалось благодаря ряду экспертиз путем сравнения с образцами ДНК его родственников, живших в тот момент в Грузии.

После их сигналов правоохранителям подозреваемый был задержан в Дарницком районе столицы. Как впоследствии оказалось, в том время он скрывался и собирался уехать за границу. Кроме того, выяснилось, что до этого экс-боксер уже был осужден за квартирные кражи и разбой.

Учитывая безоговорочные доказательства, предоставленные стороной обвинения, суд признал мужчину виновным в умышленном убийстве и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы.

До вступления приговора в законную силу обвиняемый будет находиться под стражей.

Напомним, ранее сообщалось о печально случае, который произошел в столице между крестным отцом и его крестницей.