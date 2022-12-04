Задушив мережевим кабелем: на Прикарпатті зустріч двох чоловіків завершилося вбивством

Звична для багатьох "мирна" річ стала знаряддям позбавлення життя людини

На початку грудня до одного із відділень Івано-Франківської області надійшло повідомлення від жителя Долинської територіальної громади про те, що він виявив тіло свого сусіда без ознак життя.

Про це повідомили у обласному управлінні Нацполіції.

Виїхавши на місці події та оглянувши тіло, слідчі дійшли попереднього висновку, що чоловік загинув не власною смертю, а від застосування до нього насильницьких дій.

Через деякий час було встановлено особу вбивці та обставини інциденту.

Зокрема, стало відомо, що у 40-річного чоловіка, який став жертвою злочину, того вечора був у гостях товариш, з яким вони на честь зустрічі влаштували застілля.

Але в ході "бенкету" між нетверезими чоловіками виник словесний конфлікт, під час якого гість висмикнув із модему мережевий кабель і кинувся душити господаря будинку. Той намагався чинити опір, але за кілька хвилин помер.

Здійснивши злочин, зловмисник постарався якнайшвидше покинути місце події, не ставши ховати тіло жертви.

Після проведення слідчих дій правоохоронці затримали передбачуваного вбивцю та повідомили йому про підозру у скоєнні умисного вбивства.

Якщо вина підозрюваного буде доведена судом, йому доведеться провести до 15 років за ґратами.

Раніше повідомлялося про вбивство під Києвом, яке було скоєно за допомогою ще одного, начебто, "нешкідливого" предмета — ножиць.