Вбивство сталося після конфлікту на побутовому ґрунті

У Закарпатті, яке нещодавно пережело витівки піромана, вбили молодого чоловіка і вбивцею, швидше за все, став його батько.

Про це повідомили у прокуратурі області.

За інформацією правоохоронців, кілька днів тому в одному з приватних будинків на станції Оса неподалік селища Воловець було виявлено тіло молодої людини з явними ознаками насильницької смерті.

Слідчі та експерти-криміналісти, які прибули на місце ймовірного вбивства, провели першочергові слідчі дії і встановили, що до вбивства 28-річного чоловіка може бути причетний його батько.

Було з’ясовано, що того злощасного вечора між близькими родичами виник конфлікт на побутовому ґрунті, під час якого батько схопив ніж і завдав синові удару в область серця. Від поранення потерпілий помер на місці інциденту.

Зброя вбивства

Поліцейські вилучили на місці події знаряддя злочину – ніж. Сам же фігурант справи був затриманий і поміщений до ізолятора тимчасового тримання.

За вказаним фактом слідчі внесли дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (навмисне вбивство). За вчинене затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що раніше конфлікт між батьком та сином стався у Дніпрі, і закінчився смертю старшого чоловіка. Приводом для нього стали суперечки щодо політики кремлівського диктатора путіна.