Зарізали біля власного будинку: в Одесі позбавили життя чоловіка (відео)

Нападника знайшли протягом доби

У Одесі, яка страждає від тривалих перебоїв зі світлом, правоохоронцям крім розблокування доріг доводиться займатися і суто кримінальними справами.

Про одну з них розповіли в обласному управлінні Нацполіції.

За інформацією правоохоронців, у ніч із 15 на 16 листопада 33-річний місцевий житель під’їхав до свого будинку на вулиці Академіка Сахарова. Щойно чоловік вийшов із автомобіля, на нього накинувся з ножем невідомий.

Напад був настільки несподіваним, що потерпілий, очевидно, не встиг чинити опір, йому завдали безліч колото-різаних ран, від яких він незабаром помер.

Виявивши закривавлене тіло чоловіка, перехожі викликали лікарів та поліцейських, але медики, на жаль, уже нічим не могли допомогти жертві нападу.

Поліція ж розпочала пошуки злочинця. Було проведено подворові та поквартирні обходи, вивчено записи з камер відеоспостереження, що знаходилися поряд з місцем злочину, і менш ніж за добу зловмисника було викрито.

Слідчий експеримент

Під час проведення невідкладного обшуку в його квартирі поліцейські виявили та вилучили одяг із біологічними слідами з місця злочину, а також ножі та інші предмети, що становлять інтерес для слідства. Їх направили на експертизу.

Речові докази

Слідчі під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси повідомили чоловіку про підозру в умисному вбивстві. Цей злочин передбачено ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України та карається позбавленням волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Розслідування вбивства в Одесі

Підозрюваного було затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщений до ізолятора тимчасового тримання. Поліцейські клопотатимуть у суді про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії продовжуються. Встановлюються мотиви вбивства.

Раніше повідомлялося про інше вбивство, яке сталося під Львовом: там чоловік жорстоко розправився з матір’ю та пішов спокійно спати.