Тіло знайшли у вигрібній ямі: суперечка двох приятелів під Дніпром завершилася вбивством (відео)

Вбивця три місяці ховав тіло жертви у себе у дворі

Поліцейські зведення свідчать, що часто після вбивств люди, які їх вчинили, намагаються сховати докази свого злочину в надії на те, що про жахливий інцидент ніхто не дізнається.

Приблизно така ж ситуація сталася у Петриківському районі Дніпропетровської області, де чоловік позбавив життя свого односельця та сховав його тіло на території власного домоволодіння.

Про жахливий інцидент розповіли в обласному відділенні Нацполіції.

За інформацією правоохоронців, у серпні їм надійшло повідомлення про зникнення 44-річного чоловіка.

Мати зниклого розповіла, що син вийшов із дому і не повернувся.

Співробітники кримінальної поліції розпочали пошуки чоловіка та встановили, що до смерті зниклого причетний його 40-річний односельець. Було встановлено, що між чоловіками сталася сварка, під час якої нападник завдав приятелеві смертельних тілесних ушкоджень.

Щоб приховати сліди злочину та уникнути покарання, він сховав тіло у вигрібну яму у себе у дворі.

На місці злочину

11 листопада слідчі відділення поліції за погодженням із прокурором Слобожанської окружної прокуратури повідомили чоловіка про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть) Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування продовжується.

Раніше повідомлялося про подвійне вбивство під Полтавою, де подружжя позбавили життя і викинули тіла на звалище.