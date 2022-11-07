Прийшов до своєї жертви додому та вдарив у груди ножем: у Дніпрі у під’їзді багатоповерхівки вбили чоловіка

Після сварки один із учасників конфлікту вирішив, очевидно, продовжити "розбірки"

На Дніпропетровщині, де жовтень завершився моторошним вбивством з "розчлененкою ", стався новий кривавий інцидент — сварка двох чоловіків завершилася смертю одного з них.

Про це розповіли у поліції області.

"У поліцію надійшло повідомлення про те, що в під’їзді одного з будинків в Амур-Нижньодніпровському районі міста виявлено тіло чоловіка з тілесними ушкодженнями. Як з’ясували правоохоронці, цього дня на вулиці між двома чоловіками стався конфлікт. Після цього нападник прийшов до потерпілого додому і в під’їзд наніс йому ножове поранення в груди. Від отриманих травм чоловік помер ", — сказано в повідомленні.

Правоохоронці встановили зловмисника та затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

На місці злочину правоохоронці вилучили зброю злочину – ніж.

Жахливий доказ вбивства

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Максимальне покарання за злочин – до 15 років ув’язнення. Продовжується досудове розслідування.

Раніше повідомлялося про те, що у Черкасах сімейна сварка завершилася смертю жінки, яку задушив чоловік-поліцейський.