Прийшов до своєї жертви додому та вдарив у груди ножем: у Дніпрі у під’їзді багатоповерхівки вбили чоловіка
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Після сварки один із учасників конфлікту вирішив, очевидно, продовжити "розбірки"
На Дніпропетровщині, де жовтень завершився моторошним вбивством з "розчлененкою ", стався новий кривавий інцидент — сварка двох чоловіків завершилася смертю одного з них.
Про це розповіли у поліції області.
"У поліцію надійшло повідомлення про те, що в під’їзді одного з будинків в Амур-Нижньодніпровському районі міста виявлено тіло чоловіка з тілесними ушкодженнями. Як з’ясували правоохоронці, цього дня на вулиці між двома чоловіками стався конфлікт. Після цього нападник прийшов до потерпілого додому і в під’їзд наніс йому ножове поранення в груди. Від отриманих травм чоловік помер ", — сказано в повідомленні.
Правоохоронці встановили зловмисника та затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
На місці злочину правоохоронці вилучили зброю злочину – ніж.
Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Максимальне покарання за злочин – до 15 років ув’язнення. Продовжується досудове розслідування.
Раніше повідомлялося про те, що у Черкасах сімейна сварка завершилася смертю жінки, яку задушив чоловік-поліцейський.