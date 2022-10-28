Приревнував та вбив: під Черкасами чоловік позбавив життя товариша

З’ясування стосунків під час застілля завершилося вбивством

У Черкаській області, де раніше зазнав катастрофи автобус з евакуйованими українцями, сталося вбивство на ґрунті ревнощів.

Про нього розповіли у обласному відділенні Нацполіції.

Згідно з інформацією правоохоронців, їм напередодні надійшов дзвінок про те, що в одному із сіл Золотоніського району вбили людину.

Приїхавши на місце передбачуваного злочину, вони виявили у будинку тіло вбитого 54-річного чоловіка.

Фото з місця злочину

Вивчаючи обставини інциденту, правоохоронці з’ясували, що в будинку проходило застілля, один із учасників якого приревнував свого товариша і, вихопивши ніж, завдав йому удару в черевну порожнину. Поранення було смертельним, тож потерпілий помер на місці події.

Чим саме було викликано факт вбивства, правоохоронці не повідомляють. Можна лише робити здогадки, виходячи з фото, які наводить поліція.

Фото поліції

Наразі людина, яка завдала смертельного удару, затримана і перебуває в СІЗО. Якщо провину чоловіка буде доведено, йому загрожує до 15 років позбавлення волі за статтею про навмисне вбивство. Наразі вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу.

Раніше "Телеграф" писав про вбивство на Одещині, де чоловік завдав дружині 17 ударів ножем і ліг спокійно спати.