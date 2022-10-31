Убив лопатою і вирішив "сховати" тіло на вулиці: у Краматорську суперечка двох чоловіків закінчилася трагедією

Краматорець вирішив застосувати в дискусії "вагомий" аргумент

У місті Краматорську, яке знаходиться майже в епіцентрі військових дій, днями сталося вбивство місцевого жителя, при цьому постраждав він не від рук прийшлих російських окупантів, а від дій свого земляка.

Про інцидент розповіли у районному відділенні Нацполіції.

За інформацією правоохоронців, кілька днів тому люди, які йшли на роботу, побачили на вулиці тіло чоловіка зі слідами насильницької смерті і зателефонували в поліцію.

Прибувши на місце інциденту поліцейські виявили біля тіла сліди від коліс візка. Пішовши по ним, правоохоронці прибули до будинку, власник якого, як виявилося згодом, мав пряме відношення до злочину.

У ході бесіди із поліцією чоловік зізнався, що напередодні до нього справді заходив знайомий, з яким вони говорили про політику та посварилися. Перебуваючи в нетверезому стані, власник оселі вирішив вдатися до останнього аргументу у суперечці: взявши черешок від лопати, він підійшов до гостя ззаду і завдав кілька ударів тому по голові.

Ближче до ранку, усвідомивши тяжкість скоєного, краматорець вирішив позбавитися тіла вбитої людини: помістивши труп у тачку, він вивіз його за межі двору і залишив посеред вулиці.

Наразі правопорушника взято під варту, йому повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства – покарання за цією статтею передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Подальшу долю жителя Донецької області вирішить суд.

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