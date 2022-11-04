Вдарив кухонним ножем у груди: у Хмельницькій області пасинок убив вітчима

За вбивство жителя Теофіполя засуджено на 9 з половиною років

На Хмельниччині, де нещодавно фіксувалися труднощі з інтернетом через обстріл ворога, суд виніс рішення у справі про вбивство пасинком вітчима.

Про це йдеться у повідомленні обласної прокуратури.

Сам інцидент стався 24 червня поточного року і був викликаний, очевидно, непростими відносинами між 25-річним пасинком та його 53-річним вітчимом.

Повідомляється, що чоловіки посварилися на кухні, і пасинок, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, вирішив, ймовірно, вдатися до холодної зброї як "останнього аргументу" у суперечці.

Він вихопив кухонний ніж і вдарив батька в груди. Від нанесеного пораненого той помер на місці.

Вироком Теофіпольського районного суду молодика визнано винним за статтею про умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України), і, згідно з вироком, він проведе 9 років 6 місяців у місцях позбавлення волі.

Вирок суду не набрав законної сили і може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Раніше "Телеграф" писав про не менш сумний інцидент, який стався у Запоріжжі: там чоловік позбавив життя власного сина.