Душила дротом, а потім ударила ножем: під Дніпром дівчина вбила 45-річного співмешканця

Якщо вина підозрюваної буде доведена, їй світить від 7 до 15 років позбавлення волі.

У місті Нікополі Дніпропетровської області, яке страждає від ударів окупантів, днями сталося вбивство 45-річного чоловіка його тіло з ножовим пораненням було виявлено 12 жовтня у власній квартирі.

Про це повідомили у обласному управлінні Нацполіції.

Проводячи розслідування, поліцейські встановили, що чоловік жив із 21-річною дівчиною, яка зникла одразу після вбивства.

Згодом правоохоронцям вдалося встановити, що 8 жовтня співмешканці вживали алкоголь і між ними виникла сварка, яка потім перейшла до рукоприкладства.

Ймовірно, у запалі боротьби дівчина почала душити чоловіка дротом, а потім завдала йому смертельного ножового поранення в шию, від якого він помер.

Після цього підозрювана зникла з місця злочину і кілька днів переховувалась у селі у Нікопольському районі.

Будинок, де сталося вбивство

Встановивши обставини інциденту, правоохоронці розшукали підозрювану.

14 жовтня зловмисниці повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.

Раніше "Телеграф" повідомляв про інший жахливий випадок, який стався у сусідній з Дніпропетровщиною Донецької області: чоловік заявився до колишньої дружини і вбив її співмешканця сокирою, а самій екс-дружині намагався вирвати око.