Сімейна сварка переросла у вбивство

У місті Запоріжжі,яке регулярно обстрілюється ворогом, сталася трагедія з місцевим жителем, молодим чоловіком: його вбив рідний батько, при цьому причиною, що спричинила смерть, стали сімейні "розбірки".

Про це повідомили у обласному відділенні поліції.

Згідно з інформацією правоохоронців, днями до одного з місцевих відділень поліції надійшло повідомлення про те, що у приватному будинку на території Шевченківського району міста чоловік отримав ножове поранення в серце.

Прибувши на місце інциденту, поліцейські виявили тіло 33-річного чоловіка, який мешкав у будинку разом із батьками.

Знаряддя вбивства

Провівши всі необхідні для таких випадків слідчі процедури, криміналісти встановили, що вбивцею став батько загиблого — 57-річний пенсіонер.

За попередньою інформацією, вбитий молодик протягом останніх двох років майже щодня вживав алкогольні напої. У день своєї смерті він також перебував у стані сп’яніння і почав сварку. Поступово конфлікт переріс у бійку, в ході якої батько завдав синові смертельного удару ножем у область серця. Медичним працівникам швидкої допомоги, які прибули на місце події, залишалося лише констатувати смерть молодого чоловіка.

Батько вбитого

За фактом злочину порушено кримінальне провадження. Санкція статті, що інкримінується обвинуваченому, передбачає позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Раніше "Телеграф" писав, що у сусідній із Запоріжжям Дніпропетровською областю причиною вбивства стала політика: син зарізав батька, який підтримував злочини кремлівського диктатора путіна.