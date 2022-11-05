Приїхав заступитися за матір: під Тернополем чоловік "випадково" зарізав пасинка

Під час огляду тіла експерт виявив проникаюче ножове поранення у серці

На Тернопільщині сталася сімейна сварка, яка закінчилася смертю одного з її учасників. На відміну від інциденту під Хмельницьком, тут все сталося навпаки – вітчим позбавив життя пасинка.

Про вбивство розповіли в обласному відділі комунікації Нацполіції.

У ході оперативних заходів правоохоронці з’ясували, що днями між місцевою мешканкою та її цивільним чоловіком виникла суперечка, внаслідок якої чоловік спробував застосувати силу.

Не бажаючи стати жертвою побиття, жінка втекла до сусідів і звідти зателефонувала синові, розповівши про те, що сталося.

Пасинок вирішив заступитися за матір і приїхав на "розбірки" до вітчима. На жаль, з’ясування стосунків закінчилося смертю 43-річного чоловіка.

За версією підозрюваного, у нього на поясі висів ніж, і коли між ним і пасинком почалася бійка, вони обидва впали на землю, і при цьому лезо смертельно поранило родича.

Зброя вбивства

Після суперечки чоловік пішов до сусідів і повідомив співмешканці, що її синові погано, і він спливає кров’ю.

Прибувши на місце події, правоохоронці виявили при огляді тіла проникаюче ножове поранення в області серця.

Наскільки версія про "випадкове" вбивство відповідає істині, встановлять судово-медична експертиза та слідчі.

Поки що підозрюваному оголосили підозру у навмисному вбивстві обрали запобіжний захід — утримання під вартою. Триває слідство.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в Краматорську суперечка двом чоловікам закінчилася тим, що один із них убив іншого лопатою і вирішив "сховати" тіло на вулиці.