Завдав 10 ударів ножем: у Дніпрі вбивця 13-річного хлопчика виявився причетним до ще одного злочину

Підозрюваний убив пенсіонера і півроку ховав його тіло у гаражі

У місті Дніпро, де навесні син убив батька через підтримку ним путіна, сталося ще одне вбивство: чоловік позбавив життя пенсіонера та півроку ховав його тіло у підвалі гаража.

Про інцидент розповіли у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

Як випливає з розповіді правоохоронців, 17 жовтня вони проводили слідчий експеримент, під час якого розслідували вбивство 13-річного хлопчика у серпні.

І в ході розслідування було встановлено причетність 59-річного підозрюваного до ще одного тяжкого злочину – він убив 64-річного чоловіка. Тіло вбитого було виявлено на території гаражного кооперативу.

З’ясувалося, що між знайомими чоловіками виникла сварка, під час якої зловмисник завдав потерпілому близько 10 ударів ножем. Коли жертва померла, нападник сховав тіло у підвалі гаража.

Сховав тіло у підвалі гаража

19 жовтня слідчі вручили затриманому повідомлення про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Усі подробиці страшного інциденту встановить суд.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у прифронтовому Слов’янську чоловік убив знайомого кухонним ножем — нібито "помстившись" за "докучання" до дружини.