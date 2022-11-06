Натянул на шею петлю и потянул 4 раза: в Черкассах полицейского обвиняют в убийстве жены

Также правоохранителю "светит" несколько лет за незаконное хранение оружия

В подвергшейся недавно обстрелам врага Черкасской области произошел инцидент, связанных со смертью человека, но не имеющей никого отношения к войне.

Так, областной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении дознавателя областного отдела Нацполиции, которого в убийстве собственной жены, а также в незаконном хранении оружия.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Черкасской областной прокуратуры.

По данным следствия, во время спора между мужем и женой произошла потасовка, в ходе которой обвиняемый обеими руками набросил на шею женщины петлю и не менее четырех раз потянул ее на себя. В результате его действий женщина скончалась.

Кроме того, полицейского обвиняют в том, что он без разрешения приобрел и хранил в собственном автомобиле боеприпасы к нарезному огнестрельному оружию.

Если вина сотрудника правоохранительных органов будет доказана, то по статье за убийство ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до пятнадцати лет, а по статье за хранение оружия — лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, что на завершающейся неделе в Хмельницкой области пасынок убил отчима, а в Тернопольской – отчим зарезал сына своей гражданской жены.