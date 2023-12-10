Что делать с вещами усопшего и можно ли их носить

Все решают 40 дней

Потеря близкого человека – это событие, которое, рано или поздно, касается каждого из нас. После прощания на похоронах возникает вопрос о дальнейшей судьбе вещей покойного. Ведь они имели свое значение в его жизни. О том, нужно ли завешивать зеркала в доме с покойником мы писали ранее.

Этот вопрос тревожит многих, так как существует суеверие о том, что если носить одежду усопшего, это может принести несчастье из-за негативного предзнаменования.

Родственники могут свободно распоряжаться одеждой и обувью усопшего по своему усмотрению. Однако лучше воздержаться от принятия серьезных решений относительно наследства покойного в течение 40 дней, поскольку в этот период решаются вопросы посмертной участи усопшего.

Что делать с вещами усопшего

Близкие родственники могут без страха носить одежду усопшего, предварительно постирав и погладив ее. Если нет желания использовать эти вещи, их можно передать в храм или приют для бездомных. В случае, если вещи непригодны для дальнейшего использования, их можно либо утилизировать, либо уничтожить путем сожжения.

Ранее мы рассказывали, какими именами не стоит называть мальчиков, чтобы они не стали алкоголиками. Этим мужчинам нужно быть аккуратнее со спиртным.