Магниты для бед: какие предметы ни в коем случае нельзя класть на стол

Обеденный стол у наших предков считался порталом между живым и загробным миром

В давние времена обеденный стол представлял собой священный объект. Здесь родственники собирались после трудового дня, обменивались впечатлениями, планами, мечтами. Также существовал список вещей, которые было строго запрещено класть на стол.

Предки утверждали: если что-то из этого перечня окажется на столе, готовься к бедам. Об этом пишет vazhnoznat.

Что нельзя класть на обеденный стол

Ключи

Ранее, когда член семьи покидал этот мир, его тело укладывали на обеденный стол, чтобы близкие могли проститься с ним. Этот стол считался порталом между двумя мирами. Поэтому ключи, которые символизируют защиту дома, утрачивают свою защитную функцию и могут привлечь к дому несчастье.

Деньги

Говорили в старину, что если деньги задержатся на столе, семью ожидает бедность. Это могут быть как банкноты, так и монеты.

Шапка

Шапка, оставленная на обеденном столе, не только лишает владельца защиты, но и, напротив, притягивает к нему плохое настроение, негативные мысли и, возможно, даже головную боль.

Пустые бутылки

Опустевшая бутылка, по поверьям, способна "всасывать" в себя все положительное. Хотя они не влияют на судьбу всей семьи, они могут отнять у нескольких человек успех, удачу и здоровье.

Фото: freepik

Сухие цветы

Хотя композиция из сухих цветов может выглядеть красиво, на обеденном столе они представляют собой мертвые растения, которые притягивают в дом негативную энергию.

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