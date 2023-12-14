Что сулит птица, залетевшая в дом: эти приметы сулят крутые перемены

В народе говорят, что все зависит от вида пернатых

В древности на Руси считали, что эти прекрасные создания представляют собой посланников Божьих. Поскольку человечество продолжает придавать им особую значимость, птицам важно помогать выживать в сложных условиях, особенно в эту зиму.

В данное время те пернатые, которые не успели отлететь в теплые края, нередко пытаются попасть в теплое жилище к людям. А согласно народным приметам, влетевшая в дом птица несет в себе символ судьбоносного знака. Ее появление — это предвестие кардинальных перемен для обитателей дома, которые могут быть как благоприятными, так и непростыми.

Что сулит птица, залетевшая в дом

Птица залетела и села куда-то – предвещает пополнение в семье или в дом кто-то переедет жить.

– предвещает пополнение в семье или в дом кто-то переедет жить. Если птица что-то держит в клюве – ожидают проблемы со здоровьем.

– ожидают проблемы со здоровьем. Птица неспокойно летает по комнате – к смерти родственников.

– к смерти родственников. Птица стучится в окно – ожидают кардинальные перемены в жизни.

Также приметы наши предки трактовали в зависимости от вида залетевшей в дом птицы:

Голубь – к замужеству или беременности.

– к замужеству или беременности. Ласточка – к приятным жизненным переменам.

– к приятным жизненным переменам. Синица – к горю или смерти.

– к горю или смерти. Соловей – к богатству.

– к богатству. Воробей, ворон, кукушка и дрозд – к беде.

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