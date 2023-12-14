Что сулит птица, залетевшая в дом: эти приметы сулят крутые перемены
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В народе говорят, что все зависит от вида пернатых
В древности на Руси считали, что эти прекрасные создания представляют собой посланников Божьих. Поскольку человечество продолжает придавать им особую значимость, птицам важно помогать выживать в сложных условиях, особенно в эту зиму.
В данное время те пернатые, которые не успели отлететь в теплые края, нередко пытаются попасть в теплое жилище к людям. А согласно народным приметам, влетевшая в дом птица несет в себе символ судьбоносного знака. Ее появление — это предвестие кардинальных перемен для обитателей дома, которые могут быть как благоприятными, так и непростыми.
Что сулит птица, залетевшая в дом
- Птица залетела и села куда-то – предвещает пополнение в семье или в дом кто-то переедет жить.
- Если птица что-то держит в клюве – ожидают проблемы со здоровьем.
- Птица неспокойно летает по комнате – к смерти родственников.
- Птица стучится в окно – ожидают кардинальные перемены в жизни.
Также приметы наши предки трактовали в зависимости от вида залетевшей в дом птицы:
- Голубь – к замужеству или беременности.
- Ласточка – к приятным жизненным переменам.
- Синица – к горю или смерти.
- Соловей – к богатству.
- Воробей, ворон, кукушка и дрозд – к беде.
Ранее мы писали, как обращаться с вещами усопшего человека. Все решают 40 дней.