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Что сулит птица, залетевшая в дом: эти приметы сулят крутые перемены

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
На фото - "красный кардинал" Новость обновлена 14 декабря 2023, 18:28
На фото - "красный кардинал". Фото Freepik

В народе говорят, что все зависит от вида пернатых

В древности на Руси считали, что эти прекрасные создания представляют собой посланников Божьих. Поскольку человечество продолжает придавать им особую значимость, птицам важно помогать выживать в сложных условиях, особенно в эту зиму.

В данное время те пернатые, которые не успели отлететь в теплые края, нередко пытаются попасть в теплое жилище к людям. А согласно народным приметам, влетевшая в дом птица несет в себе символ судьбоносного знака. Ее появление — это предвестие кардинальных перемен для обитателей дома, которые могут быть как благоприятными, так и непростыми.

Что сулит птица, залетевшая в дом

  • Птица залетела и села куда-то – предвещает пополнение в семье или в дом кто-то переедет жить.
  • Если птица что-то держит в клюве – ожидают проблемы со здоровьем.
  • Птица неспокойно летает по комнате – к смерти родственников.
  • Птица стучится в окно – ожидают кардинальные перемены в жизни.

Также приметы наши предки трактовали в зависимости от вида залетевшей в дом птицы:

  • Голубь – к замужеству или беременности.
  • Ласточка – к приятным жизненным переменам.
  • Синица – к горю или смерти.
  • Соловей – к богатству.
  • Воробей, ворон, кукушка и дрозд – к беде.

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