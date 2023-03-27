Эти женщины запоминаются на всю жизнь: четыре самых волшебных имени

Их владелицы — либо прекрасные принцессы, либо настоящие злодейки

Имя – это слово, отличающее нас от других. Каждое из них наделено особым значением, связанным с культурными, религиозными, этническими или любыми другими традициями или предпочтениями. Кроме того, именно имя обычно вызывает у людей определенные ассоциации при знакомстве: одних считают излишне эмоциональными, а их имена – слабыми, тогда как других – настоящими счастливцами, способными достигать всего, о чем те только мечтают.

Интересную характеристику четырех женских имен приводит apostrophe. Речь идет о том, что женщины с этими именами запоминаются на всю жизнь: от них мужчины буквально сходят с ума, даже если знакомство было недолгим. Кто же эти "похитительницы" мыслей и мечтаний, рассказываем далее.

Адель

Женщины с таким именем отличаются своим непростым характером: в один момент они добрые, чуткие и нежные, а уже через мгновение могут сходить с ума от гнева, составляя план мести. Все будет зависеть от того, насколько ей нравятся отношения с определенным мужчиной и насколько он удовлетворяет все ее "хочу". Выдержать их характер бывает очень непросто, впрочем, Адель настолько очаровательна, что даже после расставания мужчина будет помнить о ней всю свою жизнь.

Анна

Эта девушка не настолько проста как кажется на первый взгляд. Если вы думаете, что она скромная и покорная, никогда не скажет лишнего слова и стерпит все, что на нее собираются свалить, то очень ошибаетесь: сперва Анна оценивает ситуацию и действительно ведет себя сдержанно, а дальше — как повезет. Причем ВАМ. Девушки с этим именем могут стать как прекрасными принцессами и добрыми феями, так и худшим вашим кошмаром, который и представить себе сложно. Но какой бы вариант она не выбрала, мужчина запомнит это на всю жизнь.

Мария

Женщина, которая носит имя Мария — добрый, ласковый и отзывчивый человек. Она никогда никому не станет вредить, даже если ее обидели. В таком случае она скорее просто уйдет прочь. В отношениях Мария всегда готова помогать всеми возможными способами — она готова забросить все свои дела, лишь бы только сделать хорошо своей половинке. Острых слов от нее тоже не стоит ждать: эта девушка сначала поинтересуется у вас, интересно ли вам ее мнение, а только тогда начнет его высказывать — и то крайне осторожно, чтобы никого не обидеть. Словом, почти святой человек — о таких не забывают никогда.

Сабина

Это имя означает "красивая", "прекрасная", "мудрая". Его обладательницы обычно очень эмоциональны и сильны характером, что часто мешает им трезво оценивать ситуацию. В отношениях Сабина постарается стать главной и затмить своего партнера, ведь привыкла брать на себя роль лидера. Кроме того, ей нравится покорять новые вершины… и других людей. Время, проведенное с ней, запомнится на всю жизнь — такое просто невозможно забыть.

Раньше мы рассказывали, какие имена носят лучшие мужья. Таких только пять и выйти замуж за одного из них — большое счастье.

Материал носит сугубо развлекательный характер. Помните, что независимо от имени человек сам строит свою судьбу