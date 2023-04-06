Только притворяются скромницами: женщины с какими именами – не те, за кого себя выдают

Они любят притворяться и готовы снять маску только перед тем, кто им действительно нужен

Далеко не все люди стараются говорить правду. Существуют на свете и настоящие лицемеры, которые только притворяются вашими друзьями, а сами, как только представится такая возможность, с радостью воткнут нож в спину. Совершенно неискренними считаются обладательницы трех женских имен – с ними лучше лишний раз ничего не обсуждать.

А бывают и не столь "запущенные" случаи – некоторые девушки тоже притворяются, но не ради того, чтобы посплетничать за вашей спиной, а только для того, чтобы производить нужное впечатление на мужчин. Обычно загадочные скромницы носят одно из четырех популярных имен, передает teawithlemon.

Валерия

Эта яркая и дружелюбная девушка умеет привлекать людей и приковывать к себе взгляды. Она всегда готова помочь, но в делах амурных — еще та обманщица. Заприметив интересного мужчину, Валерия сделает все, чтобы запасть ему в душу. А как только жертва заглотит крючок, начнет изображать из себя скромную и очень застенчивую девушку — совсем "не такую, как все". Зато, если отношения все-таки будут складываться удачно и ее все будет удовлетворять, эта девушка подарит своему избраннику незабываемые мгновения. Именно обладательниц этого имени мужчины обычно считают идеальными любовницами.

Елизавета

Раскованная и открытая эта женщина не привыкла скрывать своих чувств. Разве что в общении с мужчинами с глазу на глаз. Сначала ее партнеру может казаться, что Лиза — очень холодная и сдержанная и в постели ничем не сможет его удивить. Однако, как только наступит подходящий момент, ее избранник сразу изменит свое мнение: обладательницы этого имени чрезвычайно темпераментны, но готовы на близость только с теми, кто для них действительно важен и кому они доверяют на все сто.

Екатерина

Девушки с этим именем считают себя настоящими королевами, достойными только самого лучшего. Из-за излишнего высокомерия они склонны переоценивать себя, обижая при этом мужчин, которые проявляют к ним интерес. Обычно у Екатерины довольно сложный характер, а о своих истинных желаниях она предпочитает молчать, считая, что настоящий мужчина сам обо всем догадается. Это часто приводит к ссорам с партнером, после которых эта девушка еще и строит из себя жертву. Впрочем, все может измениться, если она найдет того самого — своего единственного и неповторимого рыцаря, который будет носить ее на руках и понимать с полуслова. С таким мужчиной Катя перестанет притворяться непонятно кем и сможет построить действительно крепкие и искренние отношения.

Анастасия

Женщины, названные этим именем, больше всех других представительниц прекрасного пола любят мужское внимание. Сначала она будет изображать из себя настоящую скромницу, которая якобы и подумать не может о чем-то неприличном, но чем ближе мужчина будет с ней знакомиться, тем больше будет убеждаться, что это все — не более, чем игра. А актриса из Анастасии получается просто непревзойденная. Обладательницы этого имени обожают чувствовать себя не такими, как все, поэтому охотно будут "играть" с мужчинами до последнего, приковывая все их внимание к своей персоне.

Раньше мы рассказывали, как "разгадать" мужчину по первой букве его имени. Оказывается, от этого зависят основные черты его характера.

Материал носит сугубо развлекательный характер. Помните, что независимо от имени, человек сам строит свою судьбу.