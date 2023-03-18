Счастливые дни рождения по знаку Зодиака: в какой день появляются на свет особенные люди

От числа, которого родился определенный человек, многое зависит

Считается, что от даты рождения, как и от имени, зависят самые яркие черты нашего характера. Это число может как негативно отразиться на нашей жизни, так и усилить самые лучшие наши качества и помочь добиться успеха. Мы уже рассказывали о значении каждого из чисел месяца, а теперь расскажем, какие даты считаются самыми лучшими для появления на свет разных знаков Зодиака.

Нумерологи выделяют наиболее выгодные числа для каждого из представителей зодиакального круга. Родившиеся в один из этих дней всегда будет на шаг впереди, передает Cluber.

Овен

Энергичный и полный позитива человек, который умеет делать много дел одновременно. Однако ему всегда нужен баланс — этот знак легко впадает из крайности в крайность. Их воинственная энергия, направленная не в то русло, способна разрушить все вокруг. Счастливые даты рождения для них: 8, 2, 24, 29. Эти числа гармонизируют энергию огня и направляют все силы в одном направлении, помогая Овнам собраться с мыслями и творить чудеса.

Телец

Эти люди обожают стабильность — они достаточно консервативны во всех аспектах. Лучший вид проведения свободного времени для них — поработать. Наиболее удачными датами рождения для них считаются 2, 5 и 30 числа. Рожденные именно в эти дни с легкостью достигают успеха в жизни.

Близнецы

Люди, которые нуждаются в четком плане всегда и во всем. Они всегда ищут баланс духовного и материального, а найдя его, способны реализовать даже самые амбициозные свои цели. Счастливыми датами рождения для Близнецов считаются 1, 2 и 19 числа месяца.

Рак

Раки — один из самых сложных знаков Зодиака. Они очень разносторонние, потому что сочетают в себе немало и положительных, и отрицательных качеств. Из последних обычно наиболее заметной чертой является культивирование плохих мыслей — это мешает Ракам проявлять весь свой потенциал. Особенно везет в жизни тем, кто родился 1, 2, 7, 8, 12 и 30 числа.

Лев

Он всегда знает, как получить желаемое. Может быть самоуверенным, но порой это доставляет ему кучу проблем. Наиболее успешные Львы рождаются 4, 8, 12, 22 и 30 числа.

Дева

Настоящий педант, который всегда акцентирует внимание на деталях. Очень любит вспоминать прошлое, в том числе и свои заслуги, и всегда имеет планы на будущее. Воплотить их в жизнь легче тем, кто родился 2, 6, 19, 28 или 30 числа месяца — для них судьба приготовила минимум препятствий.

Весы

Излишний перфекционизм часто не дает Весам нормально выстроить свою жизнь: с одной стороны таким образом они совершенствуются, а с другой — у них завышенные требования к вещам. Чтобы достичь настоящего успеха, им немного не хватает уверенности. Повезло с этим только тем представителям знака, которые родились 7, 8, 9, 10 и 28 числа.

Скорпион

Трудолюбивые и целеустремленные Скорпионы готовы горы сворачивать, если этого только захотят. Из них получаются отличные руководители и наставники, они — настоящие карьеристы, которые работу ценят превыше всего. Вот в этом преимущественно и заключается проблема, ведь в жизни так много интересного за пределами офиса и рабочего места… Удерживать баланс обычно удается рожденным 1, 2, 6, 10 и 29 числа представителям знака.

Стрелец

Этот огненный знак всегда знает чего хочет. Это касается и работы, и личной жизни, и увлечений. Упрямство и неподдельный интерес ко всему новому толкает Стрельцов на подвиги, которыми не всегда можно гордиться. Самые счастливые люди этого знака Зодиака рождаются 8, 18, 23 и 28 числа месяца.

Козерог

Упрямые и прагматичные, но при этом сильные и самодостаточные — такими видят окружающие Козерогов. А все дело в том, что эти люди умеют подбирать правильное окружение, с которым им будет комфортно. Лучшими способностями комфортного обустройства жизни обладают представители знака, рожденные 1, 5, 3, 11 и 23 числа.

Водолей

Их можно назвать креативными, но очень консервативными, у них устоявшийся взгляд на жизнь. Если чем-то интересуются, то обычно это их увлечение на всю жизнь. Лучшие даты для этого зодиакального знака, по словам астрологов, 1, 6, 7, 8, 12, 14.

Рыбы

Самый загадочный знак, который не умеет держать баланс. Материальное и духовное в их жизни часто переплетается, приводя к хаосу. Им не хватает четкости и последовательности. Лучшие даты рождения для Рыб: 7, 9, 10, 12, 18, 27 и 28 числа.

Раньше мы рассказывали, как узнать, счастливый ли ваш год рождения. Последняя цифра расскажет обо всем, ведь это — ваш жизненный код.

Материал носит сугубо развлекательный характер. Помните, что независимо от имени и даты рождения, человек сам строит свою судьбу