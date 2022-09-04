Уколоться — к любви, потерять — к ссоре: что говорят приметы об иголке
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Самые популярные из суеверий сохранились до наших дней
Народные приметы о швейных иголках занимают не последнее место среди других суеверий. Ранее мы писали, к чему найти булавку, а теперь рассказываем о разных трактовках примет относительно швейных иголок.
Ранее без этого полезного инструмента не обходился ни один день в жизни женщины, пишет meta. Рассказываем о хороших и плохих приметах, связанных со швейной иголкой.
Положительные приметы про иголку:
- Уколоться иголкой – незамужняя девушка скоро встретит своего суженого. Замужней женщине это сулит вознаграждение за труды.
- Потерять иголку без нитки – встреча со старым другом или радостная весть.
- Иголка упала на пол – ждите званых гостей.
Негативные приметы про иголку:
- Потерять иголку с ниткой – ссора в семье.
- Сесть на иголку — предадут или разочаруют в любви.
- Наступить на швейную иглу – примета к ссоре с друзьями.
- Рассыпать иголки – ждите мелкие неприятности.
- Во время шитья нитка путается в иголке – кто-то сплетничает о вас.
Ранее "Телеграф" объяснял, можно ли одалживать булавку другим людям. Значение примет зависит от многих факторов, поэтому и предрассудков, связанных с этой вещью, множество.