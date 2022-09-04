Уколоться — к любви, потерять — к ссоре: что говорят приметы об иголке

Самые популярные из суеверий сохранились до наших дней

Народные приметы о швейных иголках занимают не последнее место среди других суеверий. Ранее мы писали, к чему найти булавку, а теперь рассказываем о разных трактовках примет относительно швейных иголок.

Ранее без этого полезного инструмента не обходился ни один день в жизни женщины, пишет meta. Рассказываем о хороших и плохих приметах, связанных со швейной иголкой.

Положительные приметы про иголку:

Уколоться иголкой – незамужняя девушка скоро встретит своего суженого. Замужней женщине это сулит вознаграждение за труды.

– незамужняя девушка скоро встретит своего суженого. Замужней женщине это сулит вознаграждение за труды. Потерять иголку без нитки – встреча со старым другом или радостная весть.

– встреча со старым другом или радостная весть. Иголка упала на пол – ждите званых гостей.

Негативные приметы про иголку:

Потерять иголку с ниткой – ссора в семье.

Сесть на иголку — предадут или разочаруют в любви.

предадут или разочаруют в любви. Наступить на швейную иглу – примета к ссоре с друзьями.

– примета к ссоре с друзьями. Рассыпать иголки – ждите мелкие неприятности.

– ждите мелкие неприятности. Во время шитья нитка путается в иголке – кто-то сплетничает о вас.

Ранее "Телеграф" объяснял, можно ли одалживать булавку другим людям. Значение примет зависит от многих факторов, поэтому и предрассудков, связанных с этой вещью, множество.