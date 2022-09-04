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Уколоться — к любви, потерять — к ссоре: что говорят приметы об иголке

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Что нельзя делать со швейной иголкой Новость обновлена 04 сентября 2022, 13:38
Что нельзя делать со швейной иголкой

Самые популярные из суеверий сохранились до наших дней

Народные приметы о швейных иголках занимают не последнее место среди других суеверий. Ранее мы писали, к чему найти булавку, а теперь рассказываем о разных трактовках примет относительно швейных иголок.

Ранее без этого полезного инструмента не обходился ни один день в жизни женщины, пишет meta. Рассказываем о хороших и плохих приметах, связанных со швейной иголкой.

Положительные приметы про иголку:

  • Уколоться иголкой – незамужняя девушка скоро встретит своего суженого. Замужней женщине это сулит вознаграждение за труды.
  • Потерять иголку без нитки – встреча со старым другом или радостная весть.
  • Иголка упала на пол – ждите званых гостей.

Негативные приметы про иголку:

  • Потерять иголку с ниткой – ссора в семье.
  • Сесть на иголку — предадут или разочаруют в любви.
  • Наступить на швейную иглу – примета к ссоре с друзьями.
  • Рассыпать иголки – ждите мелкие неприятности.
  • Во время шитья нитка путается в иголке – кто-то сплетничает о вас.

Ранее "Телеграф" объяснял, можно ли одалживать булавку другим людям. Значение примет зависит от многих факторов, поэтому и предрассудков, связанных с этой вещью, множество.

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#Приметы #Иголки #Народные приметы