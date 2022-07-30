Почему нельзя убивать пауков в доме: ваша паника может лишить вас удачи
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Паук на одежде говорит о скорой доброй вести, а "заросли" паутины — сулят большое счастье.
Наверняка каждый в своем доме в углу встречал паука и тут же брался за веник или швабру, чтобы от него избавиться. Однако можно ли так делать? Наши предки всегда с особым трепетом относились к паукам, о чем говорят многочисленные приметы про животных.
Как сообщает meta, в народе верят, что пауки приносят в дом счастье, а паутина считается символом положительной энергетики, ведь притягивает в дом благополучие. Поэтому прежде чем поддаваться своей панике, лучше узнайте чего вы можете лишиться, убив его.
Почему нельзя убивать паука
- Убив паука вы отпугнете от себя и своего дома удачу.
- Если убить животное с особой жестокостью, то будьте готовы, что благополучие навсегда от вас отвертеться.
- Убийство паука также несет с собой большое невезение.
- Убить маленького паука — к проблемам в личной жизни и дурным новостям.
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