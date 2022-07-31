Практически смертный грех: почему нельзя выбрасывать продукты в унитаз

Особенно нельзя отправлять в мусорное ведро остатки хлеба.

Наши предки всегда с особым уважением относились к еде, а особенно к хлебу. Так как ранее различных супермаркетов не было, и продукты людям доставались намного сложнее, еду было категорически запрещено выбрасывать. И на основе этого в народе появилось много различных примет и запретов.

Отметим, что наши предки не выбрасывали даже очерствевший хлеб, пишет Ukr.Media. Люди верили, что если неуважительно относиться к нему, то можно навлечь на свою семью несчастье, а особенно финансовые проблемы.

Почему нельзя выбрасывать еду в мусор и унитаз

Категорически запрещено смывать пищу в унитаз, ведь так можно навлечь на себя большие неприятности.

Вместе с кашей можно также выкинуть и свое финансовое благополучие.

можно также выкинуть и свое финансовое благополучие. А если выбрасывать остатки овощей или фруктов , то можно потерять энергию и любовь в доме.

, то можно потерять энергию и любовь в доме. Если вы не хотите избавиться от счастья, то не стоит выбрасывать молоко и молочные продукты.

Ранее "Телеграф" писал, что народные приметы говорят про полотенца, развешанных на дверях.