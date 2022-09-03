Чешется ладонь — к деньгам? О чем на самом деле говорит народная примета
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Рассказываем о всех значениях этой популярной приметы
В народе популярная примета, что если чешется ладонь, то это говорит о приходе денег, но также есть и другие трактовки.
Оказывается, что если зачесалась одна рука, то это говорит о скорых положительных изменениях в жизни, а если вторая — прогноз на будущее не столь благоприятный. Об этом пишет meta.
К чему чешется правая ладонь
В этом случае зуд связан со скорым получении денег с какого-либо источника. Также эта примета сулит приятную встречу, приезд гостей или судьбоносное решение. Чтобы "закрепить" примету, следует положить в кошелек монету и всюду носить ее с собой.
Однако есть и другое трактование. Зуд правой ладони обещает скорый конфликт или даже драку. Объясняется это тем, что в правой руке накапливается энергия, которую нужно освободить.
К чему чешется левая ладонь
Если зачесалась левая ладонь, будущее не обещает быть положительным. Примета сулит расставание с близким человеком, потерю денег (кража, неудачная покупка, поломка чего-либо, неожиданные траты).
Как обойти негатив
Следует провести небольшой ритуал: нужно потереть ладонь о дно столешницы и сказать: "Деньги заберу и к столу их уберу", потом другой стороной руки потереть о любую красную ткань.
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