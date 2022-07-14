Почему нельзя возвращать пустую посуду: сулит лишение энергии и нищету

Когда принесенное блюдо в посуде гостями съедается, возвращать емкость владельцам нужно заполненной

Сегодня люди, несмотря на значительный прогресс в технологиях, еще искренне верят в разнообразные приметы и суеверия, которіе касаются всех сфер жизни. Например, почему в гостях нельзя помогать мыть посуду и возвращать ее пустой владельцу.

Согласно примете, при возвращении чужой посуды в нее обязательно стоит положить что-нибудь. И на это есть некоторые причины, пишет Ukr.Media.

Причины, по которым чужую посуду нужно возвращать заполненной

Удастся избежать бедности

Если человек вернет пустую посуду тому, кто в ней что-то приносил, таким образом он может навлечь на себя финансовые лишения и нищету. Чтобы этого не произошло, стоит заполнить посуду.

Не произойдет утечки энергии

В пустую емкость обязательно попадет энергия. И никто не знает, будет она позитивной или негативной. Если человек будет отдавать посуду пустой, есть вероятность, что он или владелец емкости лишится некоторого количества жизненной энергии.

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Проявление благодарности

Только при наличии взаимообмена в жизни все будет складываться хорошо: никто не будет испытывать скитаний и портить отношения друг с другом.

Ранее "Телеграф" писал, что народные приметы говорят про полотенца, развешанных на дверях.