Почему нельзя возвращать пустую посуду: сулит лишение энергии и нищету
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Когда принесенное блюдо в посуде гостями съедается, возвращать емкость владельцам нужно заполненной
Сегодня люди, несмотря на значительный прогресс в технологиях, еще искренне верят в разнообразные приметы и суеверия, которіе касаются всех сфер жизни. Например, почему в гостях нельзя помогать мыть посуду и возвращать ее пустой владельцу.
Согласно примете, при возвращении чужой посуды в нее обязательно стоит положить что-нибудь. И на это есть некоторые причины, пишет Ukr.Media.
Причины, по которым чужую посуду нужно возвращать заполненной
Удастся избежать бедности
Если человек вернет пустую посуду тому, кто в ней что-то приносил, таким образом он может навлечь на себя финансовые лишения и нищету. Чтобы этого не произошло, стоит заполнить посуду.
Не произойдет утечки энергии
В пустую емкость обязательно попадет энергия. И никто не знает, будет она позитивной или негативной. Если человек будет отдавать посуду пустой, есть вероятность, что он или владелец емкости лишится некоторого количества жизненной энергии.
Проявление благодарности
Только при наличии взаимообмена в жизни все будет складываться хорошо: никто не будет испытывать скитаний и портить отношения друг с другом.
Ранее "Телеграф" писал, что народные приметы говорят про полотенца, развешанных на дверях.