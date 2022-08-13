Как правильно подметать, чтобы не привлечь в свою жизнь нищету: приметы с веником

С помощью веника можно оградить свою семью от зла

Практически в каждой семье остается атрибут прежних поколений — веник. И несмотря на современную технику для уборки дома, в случае ее поломки помощником по хозяйству, но также и сильным оберегом, останется именно веник.

Невзирая на то, что в последнее время веником редко пользуются, он играет важную роль в сохранении благополучия в доме, пишет rsute. Рассказываем, как правильно подметать веником, чтобы не отпугнуть удачу семьи.

Как правильно подметать веником — народные приметы

Чтобы не столкнуться финансовыми трудностями, подметать в доме нужно лишь одним веником.

Веник не стоит брать в руки, если в дальний путь отправился кто-то из близких. Как только человек доберется до места назначения, тогда можно начинать уборку.

После ухода из дома людей, которые оставили после себя неприятный осадок, следует вымести мусор за порог.

Чужим людям нельзя подметать в своем доме — так они заберут все благополучие и удачу семьи.

Мусор в совке после уборки дома нельзя выметать за порог, иначе таким образом можно вымести все самое ценное, что есть в доме.

Не стоит подметать после захода солнца, чтобы не привлечь в свою жизнь нищету.

Перед тем, как молодожены отправятся в храм на венчание, их путь нужно подмести — это поможет отогнать от них все плохое.

Чтобы домовой начал защищать ребенка, под его кроватку нужно положить веник.

Запрещено подбирать старую метлу, потому что таким образом можно навлечь на свою семью беду.

Напомним, что веник имеет свою энергетику и может влиять на общее состояние каждого члена семьи. Ранее "Телеграф" писал, где нельзя хранить веник, чтобы не привлечь болезни.