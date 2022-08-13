Как правильно подметать, чтобы не привлечь в свою жизнь нищету: приметы с веником
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С помощью веника можно оградить свою семью от зла
Практически в каждой семье остается атрибут прежних поколений — веник. И несмотря на современную технику для уборки дома, в случае ее поломки помощником по хозяйству, но также и сильным оберегом, останется именно веник.
Невзирая на то, что в последнее время веником редко пользуются, он играет важную роль в сохранении благополучия в доме, пишет rsute. Рассказываем, как правильно подметать веником, чтобы не отпугнуть удачу семьи.
Как правильно подметать веником — народные приметы
- Чтобы не столкнуться финансовыми трудностями, подметать в доме нужно лишь одним веником.
- Веник не стоит брать в руки, если в дальний путь отправился кто-то из близких. Как только человек доберется до места назначения, тогда можно начинать уборку.
- После ухода из дома людей, которые оставили после себя неприятный осадок, следует вымести мусор за порог.
- Чужим людям нельзя подметать в своем доме — так они заберут все благополучие и удачу семьи.
- Мусор в совке после уборки дома нельзя выметать за порог, иначе таким образом можно вымести все самое ценное, что есть в доме.
- Не стоит подметать после захода солнца, чтобы не привлечь в свою жизнь нищету.
- Перед тем, как молодожены отправятся в храм на венчание, их путь нужно подмести — это поможет отогнать от них все плохое.
- Чтобы домовой начал защищать ребенка, под его кроватку нужно положить веник.
- Запрещено подбирать старую метлу, потому что таким образом можно навлечь на свою семью беду.
Напомним, что веник имеет свою энергетику и может влиять на общее состояние каждого члена семьи. Ранее "Телеграф" писал, где нельзя хранить веник, чтобы не привлечь болезни.