Какую одежду нельзя носить: эти вещи притягивают негатив и несчастья

По мнению эзотериков, одежда и обувь могут нести плохую энергетику

В эзотерике считается, что любая вещь, к которой прикасался человек, словно пропитывается определенной энергетикой. Одежда и обувь, в том числе, может сохранять как положительный, так и негативный энергетический отпечаток.

Существует немало примет о том, какая одежда обладает плохой энергией и может притянуть негатив, беды и несчастья. Эзотерики выделяют по меньшей мере три важных момента, которые стоит учесть. Некоторую одежду не стоит хранить в вашем жилище и уж тем более надевать на себя.

Приметы про вещи умершего человека

Одежду покойников обычно стирают и отдают тем, кто нуждается. По мнению же эзотериков, такие вещи нужно сжигать, иначе одежда принесет беды и проблемы. То же касается даже драгоценностей.

Приметы про одежду, в которой с вами случилась беда

Воспоминания о тяжелых событиях в жизни, считается в эзотерике, остаются не только в нашей памяти, а и "оседают" на одежде. Поэтому рекомендуется избавиться от вещей, пропитанных негативом, болью, страданием, так как они притягивают лишь плохое. К примеру, это вещи, в которых человек попал в аварию, узнал о серьезной болезни, расстался с любимым.

Приметы о неудобной обуви

Последователи восточной теории уверены, что нельзя носить обувь, в которой вам некомфортно. По их мнению, долголетие напрямую зависит от здоровья ступни. Тесная обувь, которая натирает и давит, может лишь разрушать вашу энергетику и таким образом "воровать" жизненные силы.

Как писал "Телеграф", притягивать проблемы и ссоры в семье могут некоторые "мертвые" предметы в доме. Эзотерики призывают избавиться от них немедленно.