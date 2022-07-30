Почему нельзя спать сразу на двух подушках: под угрозой ваша личная жизнь

Спать на двух подушках не стоит как одиноким людям, так и женатым.

Еще с древних времен люди особенно оберегали сон, поэтому с ним связанно много народных примет, суеверий и запретов. К примеру существует примета, что нельзя фотографировать спящих людей, а также есть запрет, который точно не понравится многим любителям поспать на большом количестве подушек, ведь так делать не стоит.

Сон на нескольких подушках в основном сулит неприятности в личной жизни, однако этот запрет также распространяется и на младенцев и старших людей, которым не особо до отношений. Подробнее об этом запрете пишет meta.

Почему нельзя спать на двух подушках одновременно

Одиноким людям — вторая подушка напоминает об одиночестве, тем самым программируя ваше подсознание на такое же одинокое будущее.

Женатым людям — особенно если супруг или супруга в отъезде, вторую подушку желательно спрятать, ведь согласно приметам сон на двух подушках может привести к измене.

— особенно если супруг или супруга в отъезде, вторую подушку желательно спрятать, ведь согласно приметам сон на двух подушках может привести к измене. Младенцам — народные приметы гласят, что в таком случает малыш вырастет неуверенным и запуганным.

— народные приметы гласят, что в таком случает малыш вырастет неуверенным и запуганным. Старшим людям — согласно приметам, вторая подушка может принести вместе со сном депрессию, ведь лишняя подушка постоянно напоминает об одиночестве.

Ранее "Телеграф" писал, что никогда нельзя делать перед зеркалом. Считается, что некоторые действия могут привлечь беду и несчастье в дом. Также мы объясняли, нужно ли завешивать зеркало, если в доме кто-то умер.