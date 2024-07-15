Приехала в гости и оказалась в сексрабстве: в Киеве пара сутенеров заставляли знакомую оказывать сексуальные услуги
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Молодая женщина приехала в столицу из Полтавской области
В Киеве будут судить пару сутенеров, которые издевались из знакомой и заставляли ее оказывать сексуальные услуги. Судебное расследование завершено.
Об этом сообщает полиция Киева. По данным следствия, мужчина и женщина около двух лет назад пригласили в гости 20-летнюю девушку из Полтавской области.
Сообщники отобрали у девушки документы и с применением физического насилия заставили оказывать сексуальные услуги за деньги.
Женщина создавала объявления в интернете для поиска клиентов, а ее муж снимал квартиры, которые использовались в качестве разврата, и руководил финансами. Они также требовали у потерпевшей несуществующий долг, систематически унижали, пытали и контролировали каждый шаг. Из полученных средств злоумышленники приобрели разное имущество.
"В настоящее время досудебное расследование завершено, обвинительные акты по фактам сутенерства, торговли людьми и пытки направлены суду для рассмотрения дела по существу", — отмечают в полиции.
Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве мужчина избил и изнасиловал несовершеннолетнюю, которая приехала в город в гости. Местного жителя признали виновным в совершении преступления, суд вынес приговор.