Приехала в гости и оказалась в сексрабстве: в Киеве пара сутенеров заставляли знакомую оказывать сексуальные услуги

Молодая женщина приехала в столицу из Полтавской области

В Киеве будут судить пару сутенеров, которые издевались из знакомой и заставляли ее оказывать сексуальные услуги. Судебное расследование завершено.

Об этом сообщает полиция Киева. По данным следствия, мужчина и женщина около двух лет назад пригласили в гости 20-летнюю девушку из Полтавской области.

Сообщники отобрали у девушки документы и с применением физического насилия заставили оказывать сексуальные услуги за деньги.

Женщина создавала объявления в интернете для поиска клиентов, а ее муж снимал квартиры, которые использовались в качестве разврата, и руководил финансами. Они также требовали у потерпевшей несуществующий долг, систематически унижали, пытали и контролировали каждый шаг. Из полученных средств злоумышленники приобрели разное имущество.

Правоохранители провели обыски

"В настоящее время досудебное расследование завершено, обвинительные акты по фактам сутенерства, торговли людьми и пытки направлены суду для рассмотрения дела по существу", — отмечают в полиции.

По факту преступления фигурантам грозит срок

За "вырученные" деньги пара приобрела разное имущество

Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Злоумышленники два года издевались над 20-летней девушкой

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве мужчина избил и изнасиловал несовершеннолетнюю, которая приехала в город в гости. Местного жителя признали виновным в совершении преступления, суд вынес приговор.