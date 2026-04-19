Из-за побега полицейских во время теракта в Киеве: в Нацполиции приняли радикальное решение (обновлено)

В МВД и Нацполиции отреагировали на то, что некоторые полицейские скрылись от стрелка в Киеве и оставили людей без защиты. Начальник Департамента патрульной полиции Национальной полиции Евгений Жуков подал в отставку.

Как рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, по копам будет проведено служебное расследование. По его словам, соответствующее поручение было предоставлено главе Национальной полиции Украины Ивану Выговскому.

Выговский также прокомментировал ситуацию с патрульными, не защитившими прохожих от стрелка в Киеве. Мол, если бы ситуация не вышла в публичное пространство, расследование все равно было бы.

"Это позорный поступок, поэтому мы и так реагируем. Я даже не как руководитель, а как человек, как отец – реакцию я понимаю в обществе", – сказал он.

Евгений Жуков, фото Ян Доброносов

Что известно о служебном расследовании

Таким образом, будет проведено служебное расследование действий полицейских во время теракта в Киеве и предоставить всю информацию в ДБР.

"Служить и защищать" – не просто лозунг. Оно должно быть подкреплено соответствующими профессиональными действиями. Особенно – в критические моменты, когда от этого зависят жизнь людей", — пишет Клименко.

Он также отметил, что результаты и решения служебного расследования в кратчайшие сроки будут обнародованы Национальной полицией.

Внимание. Видео содержит нецензурные выражения! 18+

Иван Выговский на своей странице в Facebook в то же время отметил, что на период проверки сотрудники полиции отстранены от исполнения служебных обязанностей.

"Должны установить все обстоятельства происшествия без исключений: изучаются имеющиеся видеоматериалы, в том числе распространенные в сети, опрашиваются свидетели. Вся собранная информация будет передана в Государственное бюро расследований", — сказал он.

Предыстория

Примерно в 17 часов 18 апреля в Голосеевском районе Киева мужчина открыл стрельбу по людям. 58-летний уроженец Москвы убил четырех человек, после чего забаррикадировался в помещении супермаркета и удерживал заложников. По предварительным данным, он использовал автоматическое оружие.

На место прибыл прокурор города Киева. В ходе штурма спецподразделением КОРД стрелок ликвидирован.

В результате нападения погибли шесть человек. Среди них – умерший на месте происшествия мужчина и женщина, которая от полученных ранений скончалась в больнице. Их сын 2015 года рождения с огнестрельным ранением находится в детском медицинском учреждении, где ему оказывается необходимая помощь.

Установлено лицо стрелка – мужчина 1968 года рождения, который использовал зарегистрированное огнестрельное оружие.

В Киевской прокуратуре сообщили, что по факту расстрела гражданских и захвата заложников начато уголовное производство по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины – террористический акт, приведший к гибели людей.

