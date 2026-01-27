Убийца – бывший военный: появились новые детали расстрела четырех копов в Черкасской области

Преступник ликвидирован

В Черкасской области во время задержания преступника произошла стрельба. Фигурант убил четырех полицейских. Стало известно, что это сделал бывший военный.

Что нужно знать:

Один коп получил ранение

Мужчина, стрелявший в полицейских, был в розыске за убийство

Среди погибших три майора и один старший лейтенант

Об этом сообщает Иван Выговский, глава Нацполиции. По его словам, спецназовцы полиции ликвидировали убийцу.

"Сегодня в Черкасской области произошло чрезвычайно трагическое событие. Во время задержания фигуранта, разыскиваемого за совершение убийства, он открыл прицельный огонь по правоохранителям", — говорится в сообщении.

Обновлено: Стрельбу по сотрудникам полиции в Черкасской области совершил бывший военный. Во время нападения он находился в бронежилете и имел при себе автоматическое оружие. Об этом на брифинге во вторник 27 января рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Черкасской области Олег Гудыма.

Правоохранители идентифицировали нападающего — им оказался 59-летний житель области, ранее проходивший военную службу. Детали относительно его личности пока не разглашаются в связи с продолжающимся досудебным расследованием. По словам Гудымы, после того как мужчина заметил полицейских, он пытался скрыться и сбежал из собственного дома в лес.

Как отмечает "Укринформ" со ссылкой на информированный источник, гибель правоохранителей произошла во время спецоперации по задержанию подозреваемого в покушении на убийство депутата Корсунь-Шевченковского городского совета. По словам собеседника агентства, речь идет о молодом депутате, который также возглавляет общественную организацию. Из-за активной деятельности его уже дважды пытались запугать. После обращения в полицию правоохранители установили возможного организатора нападений и накануне приняли решение о его задержании.

По информации источника, стрелок открыл огонь по полицейским из засады, используя автомат. Все полученные правоохранителями огнестрельные ранения были в область шеи, потому что на полицейских были шлемы и бронежилеты.

Известно, что погибли четыре полицейских. Среди них:

Командир взвода №1 (быстрого реагирования) роты полиции особого назначения ГУНП в Черкасской области, участник боевых действий, майор полиции Сергей Сафронов.

Заместитель командира роты полиции особого назначения ГУНП в Черкасской области, участник боевых действий, майор полиции Александр Флоринский.

Инспектор взвода №1 (быстрого реагирования) роты полиции особого назначения ГУНП в Черкасской области, старший лейтенант полиции Денис Половинко.

Полицейский офицер общества сектора взаимодействия с общинами отдела превенции Черкасского районного управления полиции, участник боевых действий, майор полиции Владимир Бойко.

Полицейские, погибшие в Черкасской области

В Нацполиции выразили искренние соболезнования семьям погибших, отметив, что копы отдали свою жизнь за правосудие и спокойствие гражданских. Выговский добавил, что один из полицейских получил ранения во время перестрелки. Речь идет об офицере общества сектора взаимодействия с общинами отдела превенции Черкасского районного управления полиции, старшем лейтенанте полиции Александре Шпаке.

